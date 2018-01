Flamengo também está atrás de Edílson O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, disse nesta quinta-feira que o clube espera a rescisão de contrato de Edílson com o Cruzeiro para formalizar uma proposta ao jogador. Enquanto isso, o Rubro-Negro vai ficar na espera. O atacante tem contrato até junho de 2004 e o clube mineiro não estaria interessado em contar com o atleta no Campeonato Brasileiro. Em relação à insatisfação do jovem meia Nélio, que não vem sendo aproveitado na equipe de juniores e é apontado como futuro craque, Hélio Ferraz afirmou que seria importante para o jogador ser emprestado ao Atlético-PR. De acordo com o dirigente, ele ganharia experiência e depois voltaria ao Flamengo.