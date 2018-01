Flamengo também quer pontos do Cruzeiro A exemplo do que fez a diretoria do Atlético-MG, os dirigentes do Flamengo entraram nesta quarta-feira com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando os pontos das derrotas para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. As equipes alegam que o atacante Márcio Nobre atuou de forma irregular nas partidas. A data limite para inscrições na competição era no dia 31 de julho e os clubes afirmam ter informação de que o Cruzeiro somente registrou o atleta após essa data. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, vai analisar o caso.