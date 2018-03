Flamengo também vai à reunião do G-14 O vice-presidente Geral do Flamengo, Arthur Rocha, e o vice-presidente do Conselho Administrativo, Carlos Góes, vão representar o Flamengo, nesta terça-feira, na reunião anual do G-14, grupo formado pelos principais clubes europeus. A equipe carioca, a exemplo do Corinthians, foi convidada para estar no encontro, que será realizado em Portugal, um dia antes da decisão da Copa da Uefa entre Sporting Lisboa e CSKA, da Rússia. O G-14 reúne os 18 principais clubes da Europa: Ajax, Arsenal, Bayern Munique, Bayer Leverkussen, Barcelona, Borussia Dortmund, Internazional, de Milão, Juventus, Liverpol, Lyon, Manchester United, Milan, Olympique Marselha, Paris Saint-Germain, Porto, PSV Eindhoven, Real Madrid e Valencia. Além do convite, interpretado pelos dirigentes do clube como um sinal de prestígio, a boa notícia nesta segunda-feira no Flamengo foi os retornos do zagueiro Júnior Baiano e do volante Júnior ao time, após cumprirem suspensão. Embalado pela vitória sobre o Santos, os jogadores prometeram empenho contra o São Caetano, domingo, em São Paulo, para melhorar a posição na tabela de classificação. Atualmente, o time carioca está em oitavo lugar, com sete pontos.