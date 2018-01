Flamengo: técnico apela por Fabio Baiano O técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira pediu à torcida um voto de confiança ao meia Fábio Baiano. O jogador tem sido perseguido e foi muito vaiado no empate com o Goiás, por 1 a 1, na rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. A situação vem preocupando o treinador, que considera o atleta peça importante do elenco rubro-negro. "O Fábio tem qualidade e precisa de apoio. Ele tem problemas como qualquer ser humano. Confio totalmente no futebol dele", afirmou Oswaldo, que conversou separadamente com o jogador. O treinador gostou da atuação do meio-de-campo que enfrentou o Goiás e deve manter a formação quarta-feira contra o Guarani. A única mudança pode ser a volta de Jonatas no lugar de André Gomes.