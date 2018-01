Flamengo tem classificação dramática O Flamengo conseguiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar nesta quarta-feira à noite o Ceará, nas cobranças de pênalti. O Rubro-negro converteu quatro penalidades contra três da equipe visitantes. No tempo normal o Flamengo venceu por 1 a 0 e, como havia perdido a partida de ida pelo mesmo placar, o jogo teve que ser decidido nos pênaltis. Agora o time carioca vai enfrentar o Remo, do Pará. O pequeno público presente no Maracanã foi castigado duas vezes: pelo péssimo futebol de Flamengo e Ceará, e pelo horário em que as cobranças de pênaltis foram encerradas - já passava da meia-noite. Com a vitória de 1 a 0 o Flamengo quebrou um jejum de 42 dias. Havia sete jogos que não ganhava. No primeiro tempo, Zé Carlos chutou uma bola na trave e Fábio Baiano, em outro lance, obrigou o goleiro Magrão a excelente defesa. As duas oportunidades traduziram a incapacidade do Flamengo de produzir mais para superar o adversário. O gol surgiu aos 23 minutos do segundo tempo, após bonita tabela entre Athirson e Andrézinho, e que Zé Carlos completou. Nos pênaltis, marcaram para o Ceará, Garrinchinha, Thiago e Januário. Santana e Fábio Júnior Júnior desperdiçaram, e o goleiro Júlio César defendeu a cobrança de João Marcelo. Para o Flamengo, marcaram, Fernando Baiano, o zagueiro Fernando, Felipe e André Bahia, que fez o gol decisivo. O goleiro magrão defendeu a cobrança de Athirson, e Fábio Baiano finalizou de forma equivocada, jogando a bola na geral. Ficha Técnica Flamengo: Júlio César; Fábio Baiano, Fernando, André Bahia e Athirson; Fabinho, André Gomes(Fernando Baiano), Andrézinho(Cássio) e Felipe; Jean e Zé Carlos. Técnico: Nelsinho Baptista. Ceará: Magrão; Garrinchinha, Alan, Sidney e Souza(Thiago); Roberto, Januário, Dorgival e João Marcelo; Fábio Júnior e Reginaldo(Santana). Técnico: Celso Teixeira. Árbitro: Cléber Abade(SP). Cartão Amarelo: Fernando, Athirson, Magrão, Garrinchinha, Januário, Dorgival, Reginaldo e Santana. Renda e Público: não fornecidos. Local: Estádio do Maracanã.