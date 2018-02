Flamengo tem "decisão" na terça-feira O Flamengo está "encarando" como uma decisão a partida de terça-feira, contra o Atlético-MG, no estádio da Ilha do Governador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Rubro-Negro está com a vantagem de apenas quatro pontos de vantagem sobre o adversário, que ocupa a 19ª colocação - na zona de rebaixamento - da tabela de classificação, com 30 pontos, um triunfo dará ao time carioca a tranqüilidade necessária para tentar esboçar uma reação na competição. "Precisamos aproveitar a vantagem de jogarmos em casa e conquistar esses três pontos que vão ser fundamentais na nossa campanha", destacou o técnico do Flamengo, Andrade. Apesar da situação incômoda na tabela do Brasileiro, em 17º, o técnico do Flamengo tem demonstrado otimismo com o time. Para o treinador, a equipe poderia estar bem melhor classificado, caso os árbitros não tivessem prejudicado o Rubro-Negro. "O time está evoluindo e todo mundo pode perceber isso. Teríamos conquistado resultados melhores se não sofrêssemos com os problemas de expulsão e suspensão por cartão amarelo", destacou Andrade. "E enquanto estamos subindo de produção, outras equipes estão caindo. Estamos crescendo na hora certa."