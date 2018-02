Flamengo tem dois desfalques O técnico do Flamengo, Andrade, ganhou dois problemas para a partida desta terça-feira, às 20h30, na Ilha do Governador, contra o Atlético Mineiro, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro . O lateral-esquerdo André e o volante Augusto Recife não poderão atuar e o treinador optou por escalar André Santos e Róbson, respectivamente, entre os titulares. ?O André sentiu uma dor muscular na coxa esquerda e não tem como jogar. Já a mãe do Augusto Recife morreu e ele viajou para acompanhar o funeral?, explicou Andrade. Mesmo com os problemas inesperados, o técnico do Flamengo se mostrou confiante nos substitutos, mas admitiu que as características da equipe serão modificadas, principalmente, porque Róbson tem um ?poder? de marcação menor do que Recife. O confronto contra os mineiros é considerado uma decisão na Gávea. O Atlético-MG está na zona de rebaixamento da série A, na 19ª posição da tabela de classificação, com 30 pontos, quatro pontos a menos do que o Rubro-Negro. E para evitar que uma derrota atrapalhe a reação do time carioca, que na última rodada venceu fora de casa o Brasiliense, Andrade optou por escalar no ataque Josafá e Fellype Gabriel. ?Joguei 20 minutos com o Josafá na última partida e ele acabou marcando um gol com meu cruzamento. Espero que, agora, jogando 90, possamos fazer mais?, afirmou Gabriel.