Flamengo tem que se explicar na CPI O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, vai ter que explicar aos senadores, no depoimento que presta amanhã na CPI do Futebol, onde foram parar os US$ 2 milhões que desapareceram na compra do jogador Petkovic junto ao Venezia, da Itália. O craque sérvio foi comprado por US$ 6,5 milhões, o clube brasileiro garante que pagou esse valor, mas funcionários do próprio Flamengo alegam que o time italiano só recebeu US$ 4,5 milhões. Além disso, a transação foi intermediada por duas empresas de off shore, a Lake Blue e a Picoline, esta última com sede em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens. Edmundo também terá que responder outras acusações de caráter administrativo, que demonstram que, durante a sua gestão, a partir de 1999, o patrimônio líquido do clube desvalorizou mais de 3.500%, passando de R$-3.431 milhões para R$-106.688. No mesmo período, as despesas cresceram de R$ 39,4 milhões para R$ 150,27 milhões. "Se fosse uma empresa, o Flamengo já teria falido há muito tempo", confirmou um assessor da CPI. "Precisamos investigar as denúncias de evasão de divisas e sonegação, já que a compra foi intermediada por empresas com sede em paraísos fiscais", alertou o presidente da CPI, senador Álvaro Dias (sem partido-PR). Álvaro disse que o contrato de compra do jogador junto ao Venezia especifica apenas o valor total da transação e que as suspeitas foram levantadas por funcionários do próprio Flamengo, durante depoimentos à CPI. Os parlamentares, contudo, não conseguiram obter as informações junto ao clube italiano. "Nós solicitamos a formação de uma força-tarefa, envolvendo o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal, a Receita Federal e o Banco Central para realizar investigações no exterior, mas não obtivemos resposta positiva dos órgãos competentes", lamentou. O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, garantiu que vai apresentar toda a documentação referente à compra de Petkovic e disse que tem uma autorização judicial para se pronunciar somente em questões relativas ao Flamengo, esquivando-se de responder questões pessoais. "Ele não precisa de uma autorização como essa, já que esta é uma garantia constitucional", desdenhou o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC). Althoff não acredita que essa decisão judicial possa tumultuar o depoimento de Edmundo. Gravação - A cópia da fita da rádio gaúcha com a conversa do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chegou hoje às mãos do senador Althoff. Ela será encaminhada amanhã para uma perícia da Polícia Federal. Só depois da perícia, que deve durar cerca de uma semana, o relator vai encaminhá-la à Secretaria Geral da Mesa para que se decida se o Senado vai ou não processar Teixeira por denegrir a imagem da instituição, ao sugerir a adoção de "práticas possíveis", para impedir a conclusão dos trabalhos da CPI do Futebol, cujo relatório final está previsto para ser votado nos dias 6 e 8 de novembro.