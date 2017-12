Flamengo tem vários desfalques O Flamengo tenta neste domingo a segunda vitória na temporada e a primeira no Torneio Rio-São Paulo, contra o Corinthians, às 16 horas, no Maracanã. O Rubro-Negro está com poucas chances de classificação, mas os jogadores querem a vitória. Eles sabem que outra derrota poderá trazer a crise de volta ao clube. O técnico João Carlos deve manter o esquema com três zagueiros e um único atacante. Mas ele tem desfalques importantes: o meia Petkovic, com amigdalite, o meia Leonardo, que se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Athirson, com um edema na coxa esquerda. O goleiro Júlio César, gripado, também pode não jogar. Na lateral-esquerda, Felipe Melo deve atuar improvisado. No meio, Beto volta ao time depois de ter ficado ausente na vitória por 4 a 1 sobre o Once Caldas (Colômbia), pela Copa Libertadores, porque não está inscrito na competição sul-americana. O atacante Leandro Machado, que ficou fora da partida contra o Once Caldas, porque passara mal, também volta ao time carioca.