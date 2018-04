Flamengo teme bola parada e contra-ataque do Grêmio O Flamengo faz um difícil confronto contra o Grêmio, domingo, no Olímpico, preocupado com dois pontos principais do adversário. Para sair de Porto Alegre com um bom resultado, o técnico Andrade afirma que sua equipe precisará se cuidar com o contra-ataque e com a bola parada.