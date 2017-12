Flamengo tenta 4º título em 2001 O Flamengo tenta nesta quarta-feira conquistar o seu quarto título no ano e dessa forma amenizar as corriqueiras crises que marcaram 2001 para o clube carioca. Se vencer o San Lorenzo, da Argentina, às 21h40, em Buenos Aires, pela Copa Mercosul, o Rubro-Negro vai igualar a marca que somente o time de 81 conseguiu. O Flamengo pode também manter a hegemonia do Brasil na competição. Outro fato que seduz a todos na Gávea, mais até do que vencer a Mercosul, é o prêmio de US$ 3 milhões conferido ao campeão. A fissura em ganhar este dinheiro é tanta que os dirigentes do clube chegaram até a propor à equipe argentina a divisão dos US$ 4 milhões (US$ 1 milhão será encaminhado para o vice). O San Lorenzo não aceitou, mostrando mais confiança do que o rival. A grande notícia da semana para o Flamengo foi a confirmação do craque Petkovic no time. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda, mas está escalado, no ataque ao lado de Reinaldo, pelo treinador Carlos Alberto Torres. Com isso, Fábio Augusto ocupará a vaga deixada no meio-de-campo. O primeiro jogo da decisão da Mercosul terminou empatado sem gols. Se houver novo empate, o campeão será conhecido após a disputa de pênaltis, o que está sendo encarado com bons olhos no Flamengo. Foi deste modo que o clube chegou à final do torneio ao vencer o Grêmio nas semifinais, com grande participação do goleiro Júlio César. Edílson - De férias em Salvador, o atacante Edílson confirmou nesta terça-feira seu desejo de sair do Flamengo. Ele disse que, além de Petkovic, tem vários desafetos dentro do clube e que não sente mais prazer em ir à Gávea para treinar. Chegou a acusar o goleiro reserva Clemer de comandar um grupo contra ele. Outro que revelou sua vontade em não mais vestir a camisa rubro-negra foi o capitão Beto, que deu "graças a Deus" de pisar pela última vez no gramado da Gávea, no treinamento da última segunda-feira.