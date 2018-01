Flamengo tenta acabar com "mesmice" O técnico Celso Roth vai combater a "mesmice" no Flamengo. Ele acha que os jogadores têm de mudar seu comportamento fora de campo para crescer profissionalmente. "Se eu melhoro a forma de ser no dia a dia, conseqüentemente rendo mais no trabalho", declarou. Com a chegada do lateral-direito Leonardo Moura, que nesta quinta-feira fez exames médicos e teste físico na Gávea, o treinador tem a sua disposição quatro jogadores para o mesmo setor. Por isso, China vai ser vendido e Fábio, revelado nas categorias de base do clube, emprestado para ganhar experiência. A diretoria do Flamengo continua à procura de um camisa 10, maior carência do elenco, mas encontra dificuldade em contratá-lo porque há poucas opções, de boa qualidade técnica, no mercado.