Flamengo tenta contratar Marcos Denner O atacante Marcos Denner, que atuou pelo Criciúma no Campeonato Brasileiro de 2004, pode reforçar o Flamengo na temporada. Nesta segunda-feira, o procurador do atleta, Jorge Moraes, vai se reunir com dirigentes do Rubro-Negro para tentar chegar a um acordo. O técnico Julio Cesar Leal aprovou a indicação de Marcos Denner e torce pelo sucesso da negociação.