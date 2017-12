Flamengo tenta convencer Joel a ficar Um dia após o técnico Joel Santana afirmar que deixará o Flamengo em troca de uma proposta irrecusável do futebol japonês, a diretoria rubro-negra ainda tenta convencê-lo a permanecer no clube em 2006. Prova disso é que o presidente Marcio Braga o chamou para uma conversa em particular antes do treino desta terça-feira, na Gávea. ?Ele disse que não está satisfeito e que queria encontrar uma solução para eu ficar no Flamengo?, contou Joel Santana, afirmando que fez um ?acerto de palavra? com um clube japonês. ?Antes mesmo de vir para o Flamengo, eles já acompanhavam meu trabalho. E compromisso moral é tão importante quanto o formal?. Joel deixou bem claro que, pelo lado emocional, renovaria seu contrato, que se encerra em dezembro. O carinho da torcida o emociona. ?Isso mexe muito comigo. Balança mesmo?. Ele, porém, não quer transformar essa indefinição numa novela. ?Vou dar a resposta depois do jogo contra o Paysandu, no domingo?.