Flamengo tenta dar a volta por cima Depois da decepção do fim de semana, com a derrota na primeira partida da final do Campeonato Carioca, o Flamengo tenta a recuperação na partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 15 horas, no Maracanã, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Como a equipe paranaense venceu o primeiro jogo por 3 a 2, uma vitória simples (1 a 0) já dá a vaga aos cariocas, enquanto o Coritiba joga pelo empate. "Vamos com tudo para cima deles e garantir nossa classificação. Depois, será a vez do Vasco", afirmou o técnico Zagallo, mostrando o espírito do Flamengo para esta partida. Com declarações otimistas, o treinador espera afastar o clima de fracasso que tomou conta do clube após perder para o Vasco na final do Estadual. Para Zagallo, se o Flamengo voltar a ter o mesmo desempenho e a regularidade demonstrados nas partidas anteriores, não terá dificuldades para superar o adversário. Ele acredita que os atacantes da sua equipe precisarão de paciência para superar o bloqueio defensivo do Coritiba, que vai adotar a formação 3-5-2, com três zagueiros. O zagueiro Fernando será o substituto de Gamarra, que está com uma contusão muscular na coxa esquerda. Outro desfalque flamenguista é o lateral-direito Alessandro, que cumpre suspensão automática, e será substituído por Maurinho. Depois de cometer as duas faltas que originaram os gols vascaínos na final de domingo, o zagueiro Juan disse estar recuperado psicologicamente dos erros. "Estou tranqüilo e pronto para atuar ao lado do Fernando. A ausência do Gamarra não vai me atrapalhar", assegurou.