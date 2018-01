Flamengo tenta manter liderança O Flamengo tenta manter a liderança no Campeonato Estadual na partida de amanhã contra o Volta Redonda, às 20h30, no Estádio Eduardo Guinle. O técnico Evaristo de Macedo ainda não vai contar com os reforços Felipe, Lopes e Fernando Baiano. Além disso, o treinador ganhou mais dois problemas: o meia Fábio Baiano, com dores na coxa, foi vetado pelos médicos e o goleiro Júlio César, com uma lombalgia, é dúvida. Evaristo deve optar por Fabiano Cabral no meio-de-campo. O jogador entrou no segundo tempo da goleada por 4 a 1 sobre o Americano, na última rodada, e agradou ao treinador. No caso de Júlio César, ele viajou com a delegação do Flamengo para Volta Redonda, mas o reserva Diego está de sobreaviso. O meia Lopes, que tinha esperança de estrear com a camisa Rubro-Negra ainda esta semana vai ter que aguardar mais um pouco. Ele já apresenta uma melhora do estiramento muscular, mas precisa recuperar a forma física. O atacante Fernando Baiano deve estrear contra a Cabofriense, no próximo sábado. Já o meia Felipe ainda aguarda a liberação do seu passe. Torneio - A diretoria do Flamengo aceitou uma proposta para disputar um torneio em Lisboa. O Rubro-Negro enfrentará equipes como Sevilla (Espanha) e Benfica (Portugal), atuando com um time misto já que os principais jogadores estarão participando do Estadual. O clube carioca receberá US$ 20 mil por jogo.