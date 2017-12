Flamengo tenta recuperação na A3 Procurando voltar a vencer no Campeonato Paulista da Série A-3, o Flamengo de Guarulhos, que tem 42 pontos, enfrenta o Inter de Bebedouro, lanterna da competição, com apenas 8 pontos. O time do técnico Pardal quer voltar a figurar na vice-liderança, para buscar o tão sonhado acesso para a Série A-3. A Inter de Bebedouro já jogou a toalha e no ano que vem terá que disputar a Série B-1. O Atlético Sorocaba, com 43 pontos e que está na vice-liderança, recebe em casa nesta rodada o Independente (35). O time não quer deixar o rival São Bento (51) se distanciar na tabela. O técnico Polozi faz sua estréia no comando do Jaboticabal (32) contra o Noroeste (35). O Jaboticabal está ameaçado pelo rebaixamento e trouxe Polozi para escapar da degola. O XV de Piracicaba, que passou por um semana conturbada, enfrenta o União Mogi (38). Durante a semana os jogadores fizeram greve, mas voltaram após pagamento de parte dos salários. O Marília (37), animado pela vitória na última rodada sobre o Jaboticabal, por 2 a 1, enfrenta o Taquaritinga (25), que é um sério candidato ao rebaixamento. Completando a rodada, o Taubaté pega o Garça e o XV de Jaú enfrenta o Oeste. No domingo, apenas um jogo pela competição. O São Bento vai à Birigui enfrentar o Bandeirante, no duelo dos líderes da A3. A Rede Vida transmite o confronto ao vivo, a partir das 10 horas.