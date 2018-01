Flamengo tenta resolver conflitos Uma reunião antes do treinamento serviu para dirigentes tentarem resolver os problemas de relacionamento, causados por conflitos de ego, no elenco do Flamengo. Durante a último partida, contra o Friburguense, os jogadores protagonizaram discussões, a pior delas, entre Reinaldo e Petkovic. O novo diretor de Futebol do clube, Marcelo Serra, e o vice-presidente de Futebol, Walter Oaquim, conversaram com os atletas para minimizar os desentendimentos. Ao final da reunião, Oaquim condenou a atitude de Reinaldo, que criticou Petkovic pode não o ter deixado cobrar uma falta. "Ele errou ao reclamar", disse. Fez questão, no entanto, de garantir que após o encontro o problema tinha se tornado "uma coisa do passado". Causador da confusão, Reinaldo deixou à Gávea sem falar com a imprensa. Os jogadores repetiram a linha de discurso adotada pelo dirigente. Um dos mais experientes do grupo, Leandro Ávila, disse que as discussões são normais porque no Flamengo "todo mundo tem moral para cobrar". Reconheceu, porém, que houve um excesso no caso de Reinaldo. "Mas isso não mexe com o ambiente", afirmou. Outro foco de conflito foram as declarações polêmicas de Iranildo, que pode ser emprestado para o São Caetano. O meia disse que havia desunião no grupo, o que causou contrariedade nos outros jogadores. "Iranildo exagerou", disse Leandro, com a aprovação do técnico Zagallo.