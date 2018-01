Flamengo tenta se livrar de dívidas O rompimento amigável do Flamengo com a International Sports License (ISL) é oficial, mas terá de ser confirmado pelo Conselho Deliberativo do Clube e pela Justiça suíça, que determinou a falência do grupo de marketing esportivo. O clube está tomando providências jurídicas para não sofrer conseqüências com a situação financeira difícil do antigo parceiro. Por meio de uma medida cautelar, o Flamengo quer impedir que credores da ISL tentem cobrar do clube parte das dívidas. O Conselho Deliberativo vai votar a homologação da rescisão com a empresa suíça na próxima terça. Mas o vice-presidente Jurídico, Amir Bocaiúva, garante que o fim da parceria está concretizado. Explicou que, pelo acordo firmado, a ISL terá de pagar os passes de Gamarra e Edílson para Atlético de Madrid e Corinthians, respectivamente. A situação financeira do Flamengo, no entanto, não é confortável. Sem receber os R$ 60 milhões que a ISL pagavam anualmente, o clube terá de dispensar alguns jogadores mais caros. Entre os que têm os maiores salários - Gamarra, Petkovic e Edílson - um pode ser escolhido para deixar o clube. Outros atletas também podem sair. Em relação a Athirson, que está sendo motivo de disputa na Justiça, o Flamengo vai ceder à ISL metade do valor a ser recebido pela Juventus de Turim. O clube já impediu, com uma liminar na Justiça comum, que a CBF não confirme a transferência do jogador, o que vai obrigar os italianos a negociar. Edílson apareceu para treinar nesta quinta-feira na Gávea com a tatuagem de um lobo no braço. Em tom de brincadeira, ele negou que o desenho fosse uma homenagem ao técnico Zagallo, conhecido pela alcunha de "Velho Lobo". O treinador aproveitou a semana de descanso para aprimorar a forma física do elenco.