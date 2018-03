Flamengo tenta se refazer após vexame histórico

É inevitável. Depois de uma derrota como a sofrida para o América do México por 3 a 0, num Maracanã com 50 mil rubro-negros, que significou a eliminação do Flamengo da Copa Libertadores, muitos procurarão por respostas e razões para o vexame. Outros posam de profetas, jogam todo o trabalho de Joel Santana e do bom elenco na lama. Palavra, portanto, aos protagonistas. "Acho que a gente não soube respeitar o América como deveríamos", opinou o meia Marcinho, artilheiro do time na Libertadores, com cinco gols. Veja também: Eliminação não pode apagar trabalho no Flamengo, diz Joel Clichês marcam o fracasso rubro-negro A verdade é que o desrespeito não veio em forma de firulas e falta de disposição, e sim como uma confiança exagerada e na busca a todo custo por uma vitória na despedida de Joel, quando eram os adversários - eles mesmos incrédulos de seu feito - que precisavam de muitos gols. O Flamengo dominou as ações nas duas etapas, e perdeu diversas oportunidades de gols. O América, nas poucas vezes que se aproximou da área rubro-negra, fez o que precisava, com o auxílio da sorte. "Eles vieram fechadinhos e aproveitaram nossas falhas. Tomamos dois gols incríveis", lamentou Joel depois da dolorosa derrota, em referência aos dois gols de Cabañas que sofreram desvios e enganaram o goleiro Bruno. "Gostaria de ter deixado o clube em seu devido lugar. Mas a equipe tem saldo positivo. Não vamos culpar os jogadores", pediu como seu último ato. Mas é claro que alguns fatores contribuíram para o funesto desfecho de um 7 de maio que o torcedor rubro-negro jamais esquecerá. O clima festivo pelo bicampeonato carioca e as homenagens a Joel no centro do gramado do Maracanã, antes da partida, com vários dirigentes do clube a procura também dos holofotes, obviamente não ajudaram à concentração do time. Ainda no vestiário, capitão e âncora emocional da equipe, o zagueiro Fábio Luciano foi vetado, e Joel optou por barrar Cristian, um dos melhores nas últimas partidas. Além disso, o técnico discutiu com Jônatas, que reclamou por não ter sido relacionado para a partida contra o Botafogo. "Eles vinham com uma formação diferente daquela do México, optei por uma troca e coloquei o Kléberson no lugar do Cristian", procurou justificar Joel, que errou também ao tirar o mesmo Kléberson no intervalo, um dos mais atuantes do primeiro tempo. Para o ex-técnico do campeão carioca, salto alto não foi problema. "A equipe tentou, foi briosa, mas não tivemos o pé que empurrasse a bola para dentro. Não vamos fazer disso uma tragédia." Apesar de ser um pedido difícil, a apaixonada torcida rubro-negra parece ter demonstrado maturidade. Alguns poucos torcedores hostilizaram os jogadores à saída do estádio e quatro foram presos, por tentar atingir o ônibus da delegação com sinalizadores e pedras. Mas nesta quinta-feira, o ambiente foi de tranqüila tristeza na Gávea. Caio Júnior comandou seu primeiro treino, logo pela manhã, com os reservas realizando um treino tático. Os titulares da partida contra o América fizeram exercícios físicos e deixaram o clube pouco depois. Não houve protestos ou muros pichados, bom sinal levando-se em conta o histórico de reações até violentas das organizadas rubro-negras em momentos como esse. Apesar da paz no primeiro dia de trabalho, Caio Júnior, que conversou durante 16 minutos com os jogadores antes do treino, terá a dura missão de recuperar o astral do time para a estréia no Campeonato Brasileiro contra o Santos, no domingo, com os portões do Maracanã fechados. Não a melhor maneira de começar uma campanha com grande expectativas. "Explicar é difícil. Eu falei lá no México que não tinha acabado. Ontem mesmo eu estava preocupado", contou Joel, que já responde como técnico da África do Sul e não apareceu no clube nesta quinta-feira.