Flamengo tenta voltar a vencer Nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com Goiás e Guarani, perdendo a oportunidade de se aproximar ainda mais dos líderes. Neste domingo, contra o Atlético-PR, às 16h, na Arena da Baixada, o time carioca vai poder mudar esta história. Desde que assumiu o comando do time, no empate com o Coritiba, por 1 a 1, no Brasileiro, o técnico Nelsinho Baptista só perdeu um jogo: para o Santos, por 2 a 0, no dia 19 de abril. Desde então, o Flamengo vem melhorando e cada vez mais apresenta o estilo de jogo de seu treinador. Ou seja, marcação da saída de bola adversária, velocidade nos contra-ataques e um passe mais preciso, com destaque para o meia Felipe. E Felipe é justamente a dúvida de Nelsinho para a partida deste domingo. Ele sente dores musculares na coxa esquerda e deve ser poupado. Até porque, na próxima quarta-feira, o Flamengo tem um jogo decisivo contra o Sport, valendo a classificação à final da Copa do Brasil, e o treinador não quer ficar sem o jogador. O atacante Edílson, porém, está confirmado. Desde que retornou ao clube, esta será a primeira vez que atuará dois jogos seguidos. Ele estreou contra o Vitória, pela Copa do Brasil, mas acabou desfalcando o time na partida seguinte, contra o Guarani, pelo Brasileiro. Voltou contra o Sport, na semana passada, de novo pela Copa do Brasil. Nas duas vezes que esteve em campo, Edílson assinalou gols (um em cada).