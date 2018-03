Flamengo tenta voltar às vitórias Ainda sem vencer uma partida do segundo turno do Campeonato Carioca - foram dois empates -, o Flamengo enfrenta o Olaria neste sábado, às 16 horas, na Rua Bariri. O meia Felipe, principal jogador da equipe, será novamente desfalque. Ele ainda sente dores musculares e só deve ter condições de retornar na partida contra a Portuguesa, na próxima semana. Com a ausência de Felipe confirmada, o técnico Abel Braga optou por manter a formação que atuou nos dois últimos jogos da competição. Andrezinho continua sendo o substituto do camisa 10 do Flamengo. "O que vou mudar no time é a forma de jogar. Não posso revelar o que vai acontecer, mas posso adiantar que é uma modificação de ordem tática", disse o treinador. No empate com o Bangu, na quarta-feira, Abel não gostou da atuação do lateral-direito Rafael, que, por diversas vezes, afunilou os ataques pelo meio em vez de buscar a linha de fundo. Além disso, existe uma preocupação de que o jogador não estaria demonstrando alegria em campo. "Ele anda meio triste, sem aquela empolgação da qual estamos acostumados", revelou o técnico. A única novidade do Flamengo vai estar no banco de reservas. O jovem atacante Vinicius Pacheco, de 18 anos, impressionou Abel e foi relacionado para a partida. O atleta marcou os dois gols no empate com o Bangu, por 2 a 2, na quarta-feira, na Gávea, pelo Campeonato Carioca de Juniores. "Ele é atrevido, que tenta as jogadas e tem bom drible. Devo usá-lo durante o jogo", elogiou Abel. Vinicius está no Flamengo há dez anos e foi descoberto por Lais, observador do clube e também pai do jovem Ibson, titular do time campeão da Taça Guanabara. O atleta nasceu em São Gonçalo no dia 27 de setembro de 1985. Tem 1m72 e seu estilo de jogo tem sido comparado ao de Adílio, que foi campeão do mundo pelo clube em 1981.