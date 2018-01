Flamengo terá 2 mudanças no domingo O técnico Zagallo fará duas alterações no time do Flamengo para o primeiro jogo da decisão da Copa dos Campeões, domingo, em João Pessoa, contra o São Paulo. O lateral-direito Alessandro, que tinha cumprido suspensão, retorna ao time no lugar de Maurinho. Expulso na última partida, o volante Leandro Ávilla dará lugar a Jorginho. Leandro Ávila, que brigou com Petkovic durante a partida com o Cruzeiro, minimizou o desentendimento com o companheiro. Segundo ele, após o jogo, os dois conversaram e resolveram a questão. "Já tinha acontecido antes. É uma demonstração de que estamos brigando pelo clube." O atacante Edílson disse que todo o carinho que a torcida paraibana está demonstrando com os jogadores do Flamengo ajudou muito o time. "Os jogadores têm recebido muito carinho da torcida", agradeceu. Nesta quinta-feira, em Mandacaru, bairro humilde de João Pessoa, Edílson foi visitar a torcedora Valderneide, que escreveu uma carta para toda a equipe flamenguista e, em especial, ao atacante. Na carta havia a frase "Eu Te Amo" repetida 15 mil vezes para Edílson. "Tenho menos de um ano no Flamengo e tenho recebido muito carinho. E, com certeza, minha permanência na equipe será longa."