Flamengo terá 3 desfalques contra o líder O Flamengo terá três desfalques na difícil partida com o líder Cruzeiro, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Além do meia Felipe, com dores no púbis, o técnico Oswaldo de Oliveira não poderá contar com o zagueiro Fernando, que terá de cumprir suspensão, e o meia Fábio Baiano, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No caso de Felipe, seu retorno está previsto apenas para novembro, quando deve restar ao Flamengo pouco mais de cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Até o momento, o jogador atuou em 16 das 34 partidas do clube na competição. Mas, para alívio do treinador, o lateral-direito Rafael e o volante Fabinho voltam ao time após cumprirem suspensão.