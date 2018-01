Flamengo terá Adriano e Reinaldo Adriano e Reinaldo formarão a dupla de ataque do Flamengo para o clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, domingo. Eles foram confirmados pelo técnico Zagallo, por causa da contusão de Roma e da expulsão de Edílson na última partida. Apesar de não sentir mais dores no aparelho urinário, o volante Leandro Ávila permanece fora da equipe recuperando sua forma física e será substituído por Jorginho. A possibilidade de ter seu passe negociado com a Inter de Milão não preocupa Adriano. Segundo o jogador, este não é o momento ideal para deixar o clube, embora reconheça que a transferência vai melhorar a sua situação financeira. "Acho que tenho muito a aprender e deveria ficar mais um pouco. Mas, se for bom para mim e para o clube, tudo bem", considerou.