Flamengo terá apoio de Volta Redonda A procura de ingressos para o jogo de domingo do Flamengo com o Cruzeiro, em Volta Redonda, foi muito grande nesta quinta-feira. Cerca de 14 mil bilhetes já foram vendidos, de um total de 20 mil. O interesse do público pela partida decisiva do Rubro-Negro - pode sair da Cidade do Aço rebaixado para a Segunda Divisão - ficou claro no treino da tarde. Mais de 400 pessoas estiveram no Estádio da Cidadania. Mas o clima ?esquentou? logo no começo, quando o atacante Wellington errou um chute e foi vaiado. Os demais atletas não gostaram da reação de parte da platéia. Alguns, como Felipe e Julio Cesar, chegaram a pedir moderação a quem protestava. O resultado do incidente pôde ser visto em campo: o treino foi muito ruim e Andrade não conseguiu definir a equipe. Certo é que na frente atuarão Felipe e Wellington, jogador que deve ser dispensado na segunda-feira. Para Julio Cesar, a torcida tem o direito de assistir aos treinos, desde que não atrapalhe o trabalho do time. "É coisa de uma minoria. Então o ideal é que o policiamento identifique quem quer tumultuar e retire essa gente do estádio", disse o goleiro, ressaltando ser contrário ao fechamento dos portões do Estádio da Cidadania.