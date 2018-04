Flamengo terá Felipe contra o Flu A ordem no Flamengo é para o elenco esquecer o empate com o Internacional, ocorrido na quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, e se concentrar apenas no clássico contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. O meia Felipe, que foi poupado do confronto no Sul, para melhorar seu condicionamento físico, vai retornar à equipe, à princípio, no lugar de Jean. O técnico do Flamengo, Ricardo Gomes, conhece bem o adversário de domingo. Comandou o quarteto formado por Roger, Ramon, Edmundo e Romário por pelo menos cinco meses. Entrou em atrito com os dois últimos experientes atletas. Hoje, se diz feliz por estar no Rubro-Negro e pouco quis comentar sobre o time tricolor. "São jogadores experientes, assim como temos aqui. Apenas são diferentes. Não vou falar do passado antes do presente que está muito bom. Tenho que cuidar do futuro do Flamengo", declarou Gomes, que já pode escalar o atacante Dill, recém-contratado.