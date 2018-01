Flamengo terá Gamarra em João Pessoa O zagueiro Gamarra é o principal reforço do Flamengo para a segunda partida semifinal da Copa dos Campeões, contra o Cruzeiro, às 21h45 desta quarta-feira, em João Pessoa. Para motivar ainda mais os jogadores, a diretoria do Flamengo pagou, neste tarça-feira, dois meses de salários atrasados. O zagueiro paraguaio disse estar feliz por poder voltar a atuar. Embora tenha se recuperado recentemente de contusão, Gamarra mostrou-se tranqüilo quanto à possibilidade de a partida ser violenta, como aconteceu no primeiro confronto. "Quero entrar em campo e fazer o melhor. Os lances fortes e violentos fazem parte do futebol", disse o zagueiro. O meia Beto procurou não polemizar em relação à violência utilizada pelo adversário na primeira partida, segundo o técnico Zagallo. De acordo com o jogador, a partida será "truncada", mas o Flamengo terá todas as chances de vencer se procurar "somente jogar futebol". Para o lugar do lateral-direito Alessandro, que cumpre suspensão automática, Zagallo, escalou Maurinho. O jogador disse estar feliz e preparado para a nova oportunidade na equipe. Anteriormente titular da equipe, ele quer recuperar a posição, perdida no final do Campeonato Carioca.