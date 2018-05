Flamengo terá novo patrocinador no próximo ano

Atual campeão brasileiro, o Flamengo estampará uma nova marca em seu uniforme no próximo ano. A diretoria do clube carioca assinou um pré-contrato de um ano com a Batavo, empresa da laticínios do grupo Brasil Foods e que patrocinou o Corinthians em 2009.

Com o acordo, o Flamengo, que tinha a ALE como principal patrocinador, receberá R$ 25 milhões para ter a marca da Batavo no espaço de seu principal de sua camisa - peito e costas. Desse valor, o time da Gávea irá receber R$ 22 milhões diretamente. Outros R$ 3 milhões serão gerados através de ações promocionais.

No contrato, a Batavo não inseriu cláusulas de exclusividade. Assim, a tendência é que o Flamengo negocie para que outras empresas estampem suas marcas nas mangas e calção do uniforme, aumentando a receita do clube em 2010, ano em que voltará a disputar a Libertadores.