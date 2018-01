Flamengo terá o retorno de três jogadores no clássico

O técnico Cristóvão Borges ganhou três boas notícias para o clássico do Flamengo diante do Vasco, quarta-feira, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Wallace, o lateral Armero e o atacante Paulinho treinaram normalmente com o grupo na tarde desta segunda-feira e estão à disposição para a partida no Maracanã.

O trio ficou de fora na derrota para o Palmeiras, domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o zagueiro sentia dores nas costas, enquanto Armero e Paulinho se recuperaram de problemas na coxa. Nesta segunda, porém, treinaram sem problemas.

Contra o Vasco, Cristóvão também poderá contar com o meia Ederson, autor de dois gols diante do Palmeiras. O jogador concedeu entrevista coletiva após o treino desta segunda e pediu "equilíbrio" à equipe, que foi bem ofensivamente, mas pecou na defesa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nosso time está na busca pelo equilíbrio e vai trabalhar para isso. Como coletivo tem que dar aquele algo a mais. A gente vai trabalhar para corrigir os erros e conseguir bons resultados nos próximos jogos", disse Ederson.

O meia também minimizou a má fase do Vasco, lanterna do Brasileirão, e pregou respeito para a partida no Maracanã. "Sabemos que o Vasco vai querer dar tudo. Temos respeito pelo Vasco e por todos os times. Temos que nos preparar bem para esse jogo e tentar impor nosso ritmo. Se eles não estão numa situação muito boa no Brasileiro, com certeza vão vir com fome de bola", declarou Ederson.