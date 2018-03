Flamengo terá reservas contra Santa Cruz O Flamengo enfrenta nesta quarta-feira o Santa Cruz, às 21h45, no Estádio Arruda, pela Copa do Brasil, tentando desviar a atenção da decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco. Mas o próprio técnico Abel Braga deixou claro que dificilmente isso será possível. Ele não pára de pensar no jogo decisivo, marcado para o próximo domingo, e decidiu escalar uma equipe reserva contra os pernambucanos. A idéia do treinador é poupar os titulares e evitar que algo semelhante ao ocorrido com o Vasco se repita com o Flamengo. Na semana passada, os vascaínos acabaram eliminados da competição pelo XV de Novembro-RS e ainda perderam o meia Róbson Luiz, que deixou o campo machucado. "Estamos disputando um título. Depois, ainda teremos o jogo de volta na Copa do Brasil para garantir a classificação", afirmou Abel. O técnico tem confiança nos jogadores que vão atuar na partida e acredita que o time poderá voltar com um bom resultado de Pernambuco. "Não tem essa de sofrer goleada só porque os titulares estão fora. O Flamengo é um grupo e não somente 11 jogadores", declarou. Mas Abel reconhece que o desentrosamento pode atrapalhar um pouco. O único titular que estará em campo será o volante Da Silva. Como foi expulso no primeiro jogo da decisão do Carioca, ele ficou liberado para participar do compromisso na Copa do Brasil. E o jovem atacante Diogo, que perdeu a vaga para Douglas Silva, terá nova oportunidade na equipe. Reforço - O diretor-técnico Júnior disse nesta terça-feira que o atacante Alberto não será mais contratado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Segundo dirigente, o Dínamo de Kiev, da Rússia, se recusa a liberar o jogador, que ainda tem mais um ano de contrato.