Flamengo terá time misto no clássico O técnico Zagallo optou por escalar uma equipe reserva para o clássico contra o Vasco, domingo, pela última rodada do Campeonato Carioca. Como o arquiinimigo já conquistou o returno, o treinador decidiu poupar seus jogadores. O atacante Edílson, que disputa com Romário a artilharia da competição (tem 14, contra 13 do vascaíno), não se incomodou com a decisão do treinador. "Ele sabe o que faz e acato suas ordens", disse.