Flamengo terá três retornos ao time O técnico Celso Roth confirmou que os três jogadores que estavam suspensos na partida contra o Corinthians, Obina, Henrique e Rodrigo, têm presença garantida no jogo contra o Atlético Paranaense, sábado, na Arena Petrobrás. Mas o treinador ganhou uma dor de cabeça de última hora e terá que modificar ainda mais a equipe. O meia Jônatas ficará em tratamento durante duas semanas e não poderá enfrentar a equipe paranaense e nem o Brasiliense, no sábado seguinte. Com isso, ele já testou algumas variações no coletivo desta quarta-feira. Renato voltou a ser deslocado para a ala esquerda. "O Renato está bem, já o vi jogando antes pela Seleção Sub-17 e merece estar sendo observado. Estamos com uma carência na posição em que atua. Com calma, vamos ver se ele será aproveitado", declarou o treinador. Roth ainda testou Fernando como líbero, no lugar de Júnior Baiano, e Róbson, no lugar de Da Silva. Os titulares venceram por 2 a 0, gols de Rodrigo, de cabeça, e Júnior, após um belo chute de fora da área.