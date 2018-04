Flamengo terá trio de astros contra Americano

O trio de astros flamenguistas será titular diante do Americano, nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Maracanã. Assim, o Flamengo espera manter o aproveitamento 100% e somar mais uma vitória na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Nosso time vai vir completo. Melhor para a gente", disse o volante Fernando, do Flamengo. E pior para o Americano, que faz campanha ruim. Perdeu os três jogos que disputou no Campeonato Carioca, sendo que sofreu dez gols e só marcou um até agora.

O confronto desta quarta-feira também será especial para Vágner Love. Ele fará sua primeira partida pelo Flamengo no Maracanã. Na estreia pelo clube, o atacante já roubou a cena: fez os dois gols da vitória sobre o Bangu, por 2 a 1, no último sábado.