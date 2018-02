Flamengo terá Váldson na semifinal O zagueiro Váldson será o principal reforço do Flamengo para a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca, prevista este fim de semana. O jogador se recuperou de uma operação no joelho direito e deve ocupar o lugar de André Bahia, que viajou com a seleção sub-20 para a disputa do Mundial dos Emirados Árabes. ?Agora é esquecer os problemas e pensar no futuro", disse Váldson. ?Estou pronto para jogar e preciso recuperar todo o tempo que perdi." Apesar do otimismo de Váldson, o técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, optou pela prudência. De acordo com o treinador, somente com o bom desempenho do zagueiro nos treinos é que permitirá sua volta ao time.