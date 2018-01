Flamengo termina o 2.º turno com goleada sobre o América Em um jogo que se transformou num amistoso de luxo, o Flamengo venceu o América, por 4 a 1, neste domingo, pelo encerramento da rodada dupla no Maracanã, pela segundo turno da Taça Rio. Já classificado à final do Campeonato Carioca, por ter vencido a Taça Guanabara, o técnico Ney Franco aproveitou para dar ritmo ao time que disputa a Taça Libertadores da América e espera pelo campeão do returno para realizar a decisão do Estadual. Com todos os seus titulares, exceto o atacante Souza, contundido, o Flamengo começou arrasador e não deu chances para o América. Aos nove minutos, o meia Renato cobrou uma falta da intermediária e abriu o placar. Quatro minutos depois, ele também fez o segundo ao arriscar um chute que o goleiro Eduardo não defendeu. Melhor posicionado em campo, o Flamengo continuou criando na etapa final. Apesar de o América ter descontado aos 15 minutos, com um gol de cabeça do atacante Marco Brito, o Rubro-Negro não se intimidou. Aos 18 minutos, após um cruzamento do lateral-direito Leonardo Moura, o atacante Roni, de cabeça, marcou o terceiro para o Flamengo. Aos 45 minutos, o atacante Léo Lima assegurou a vitória da equipe e fechou o placar ao marcar o quarto. Com o triunfo, o Rubro-Negro terminou na quarta colocação do grupo A, com nove pontos. Já o América se despediu da competição na quinta colocação, só que na chave B, com seis pontos. FLAMENGO 4 X 1 AMÉRICA Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Irineu, Ronaldo Angelim e Juan; Paulinho (Leandro Salino), Renato (Léo Lima), Jaílton e Léo Medeiros; Renato Augusto (Paulo Sérgio) e Roni. Técnico: Ney Franco. América - Eduardo; Denis, André, Cleiton e Maciel (Valnei); Maicon, Argeu, Leandro Chaves (Luciano) e Chiquinho (Gaúcho); Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton. Gols - Renato, aos 9 e 13 minutos do primeiro tempo. Marco Brito, aos 15 minutos, Roni, aos 18 minutos, e Léo Lima, aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro - Péricles Bassols Pegado Cortez. Cartões amarelos - Roni, Cleiton, Ronaldo Angelim, Maciel e Maicon. Renda - R$ 58.555,00 (total da rodada dupla, antes atuaram Fluminense x Boavista). Público - 4.849 público pagante (total da rodada dupla, antes atuaram Fluminense x Boavista). Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.