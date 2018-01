Flamengo: Todos elogiam o meia Souza Elogios não faltam ao meia Souza, que fará sua estréia com a camisa dez do Flamengo no clássico de domingo, contra o Vasco, em Volta Redonda. Experiência e eficiência nos passes são algumas qualidades ressaltadas por seus novos companheiros. "O Souza é um jogador de muito boa capacidade e acho que vamos passar a ter mais oportunidades para finalizar. Sem ele, eu estava saindo muito da área para buscar a bola", declarou o atacante Obina, recuperado de contusão. Ele sentiu dores na coxa esquerda durante o coletivo de terça-feira, mas ontem treinou normalmente e praticamente assegurou presença no clássico. Jean é outro atacante a exaltar o futebol de Souza. Ele gostou de atuar ao lado do novo reforço do Flamengo nos dois últimos treinamentos. "Procurei os espaços e o Souza me ajudou a marcar dois gols. Espero que possa repetir no jogo de domingo", afirmou. A última vez que o Flamengo derrotou o Vasco foi na final do Campeonato Carioca de 2004, quando Jean marcou os três gols da vitória por 3 a 1. Ele acha difícil repetir a atuação. "O pessoal pediu para eu fazer três gols novamente, mas sei que será muito difícil repetir este feito. De qualquer forma, vou procurar assistir à fita daquela partida para me inspirar", brincou.