Flamengo trabalha para manter grupo campeão brasileiro

A intenção do Flamengo manter a base do elenco campeão brasileiro na próxima temporada pode esbarrar no encerramento do contrato de alguns jogadores. Além disso, Adriano, principal jogador do grupo, já revelou que tem propostas de clubes do exterior e admitiu a possibilidade de deixar o futebol brasileiro. Por isso, a presidente eleita Patrícia Amorim terá muito trabalho nos próximos dias.

Ainda neste ano, seis jogadores do Flamengo vão ficar sem contrato. Entre eles, está o zagueiro Ronaldo Angelim, herói da conquista do título brasileiro ao marcar o segundo gol do time da Gávea no triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último domingo, no Maracanã. O goleiro Diego e o meia Alex Cruz, ambos reservas, também ficarão sem contrato.

Os outros três jogadores que terão seus vínculos encerrados ainda em 2009 estão emprestados ao Flamengo e são importantes no elenco dirigido por Andrade. O clube terá que negociar com Schalke 04 para manter o meia-atacante Zé Roberto, titular do setor ofensivo ao lado de Adriano.

O Flamengo está muito certo de ampliar o contrato do lateral-direito Everton Silva, mas ainda terá que trabalhar para manter o lateral-esquerdo Everton. Os dois são reservas, mas tiveram o desempenho aprovado no primeiro ano no clube da Gávea.