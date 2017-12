Flamengo tranqüilo? Não no treino... O nervosismo toma conta do Flamengo. Por mais que os jogadores troquem brincadeiras durante o treino, não é preciso muito tempo para perceber que o clima está pesado. Restando quatro rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, o time da Gávea luta desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento - ocupa a 21ª poisção, com 46 pontos. Nem mesmo a temporada forçada na cidade de Itu, no interior paulista, acalmou os ânimos. Depois do episódio envolvento agressões entre atletas e torcedores no desembarque após a goleada (6 a 1) sofrida para o Atlético-MG, a diretoria optou por tirar a equipe do Rio de Janeiro. Aproveitando a partida contra o Palmeiras - domingo, às 16h, no Parque Antártica - o Flamengo foi treinar no Spa Sport Resort, em Itu. Nem essa atitude dos dirigentes aliviou a tensão. Nesta sexta-feira, no último coletivo antes do jogo, o técnico Andrade teve que parar o treino para esfriar a cabeça do atacante Dimba e do zagueiro Valdomiro, que se estranharam em um lance isolado. Momentos antes, Júnior Baiano e Ibson haviam trocado palavrões, tudo porque o volante deixou de tocar uma bola próxima à área. "Aquilo foi só para agitar o treino, nada mais que isso. Temos de mostrar o máximo de empenho nesse preparativo para o jogo contra o Palmeiras. Temos de fazer com que o coletivo fique o mais próximo possível do clima do jogo", explicou Dimba, com um sorriso amarelo estampado no rosto. "Eu conheço o Bordon (apelido do zagueiro Valdomiro) desde os tempos de Bahia." O goleiro Júlio César nem sabia o que falar diante de tudo que acontecera no coletivo. Parou, pensou, sorriu. "Isso é bom, é vontade de acertar. Se a discussão for boa para melhorar o desempenho do time, é válida", disparou, sem o menor constrangimento. O técnico Andrade também deu pouca importância ao desentendimento dos atletas. Ele já parece acostumado em ter de contornar situações desagradáveis nesse momento desesperador do Flamengo. "Foi tudo normal, não passou de uma chegada mais forte do Valdormiro em cima do Dimba. Eu conheço muito bem o Valdomiro e sei que não foi por maldade", abafou o treinador. Essa característica é comum nele.