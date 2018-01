Flamengo traz meia Souza da Rússia O meia Souza, ex-São Paulo e Corinthians e com passagens pela seleção brasileira, é o novo reforço do Flamengo. O jogador, que estava no futebol russo, deve se apresentar amanhã na Gávea para assinar contrato e conhecer seus novos colegas de profissão. O técnico Celso Roth não se conteve com a novidade. Ficou muito satisfeito e disse que Souza pode fazer a diferença no Rubro-Negro: "Era o reforço que a gente precisava. Ele é o jogador e não um jogador". Depois de tamanho elogio, o treinador falou com mais desembaraço. "É um grande jogador, tem muita qualidade técnica e seria titular no Flamengo", declarou Celso Roth.