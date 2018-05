Flamengo treina com o apoio da torcida em Teresópolis A uma vitória do título do Brasileirão, o Flamengo se refugiou na Granja Comary, em Teresópolis, em busca de tranquilidade. Mas a equipe não teve sossego nesta quarta-feira, no primeiro treino realizado na região serrana antes do jogo contra o Grêmio, domingo, no Maracanã. Cerca de cem torcedores assistiram à atividade e fizeram uma verdadeira festa: gritaram incessantemente o nome dos jogadores, principalmente os de Petkovic e Adriano, cantaram as principais músicas de incentivo ao time e pediram a conquista do título nacional.