Flamengo treina com Rodinei, Juan e Willian Arão entre os titulares A segunda semana de treinos do Flamengo na pré-temporada, que está sendo realizada em Mangaratiba, começou com indicativos de qual pode ser o time para o início da temporada. Nesta segunda-feira, o técnico Muricy Ramalho comandou um treinamento técnico-tático e testou um time titular que contou com três jogadores recém-contratados: o lateral-direito Rodinei, o zagueiro Juan e o volante Willian Arão.