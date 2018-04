Flamengo usa Brasileirão de 2014 como lição para evitar sufoco neste ano

"Nosso objetivo é ficar entre os primeiros, sem menosprezar ou desrespeitar os adversários. O que ocorreu no ano passado serviu de aprendizado, e com certeza faremos uma campanha melhor. Contra o Sport não viramos por pouco, queríamos a vitória a todo custo para retribuir o carinho do torcedor, que compareceu em grande número. Já estamos com a cabeça no Avaí, não tem jeito. É chegar lá, fazer uma boa partida e voltar com os três pontos", explicou.

Após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo teve longo tempo de preparação para o Brasileirão, mas mesmo assim somou apenas um ponto nos dois primeiros jogos, o que levou até o técnico Vanderlei Luxemburgo a cobrar mais "comprometimento" dos jogadores. Éverton, porém, garante que não faltará vontade para o time reagir.

"O Vanderlei sempre nos pede muita entrega em campo, e isso a gente não deixa faltar jamais. Na verdade, está faltando a bola entrar, pois temos criado chances. O torcedor pode acreditar que vamos dar a volta por cima. Vamos honrar a camisa até o final e contamos com o apoio que vem das arquibancadas", afirmou.

Em busca de uma reação e da sua primeira vitória no Brasileirão, o Flamengo volta a entrar em campo neste domingo, quando vai encarar o Avaí, no próximo domingo, fora de casa, pela terceira rodada.