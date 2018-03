Flamengo usa força total no Brasileiro Apesar de o técnico Nelsinho Baptista não pensar em poupar nenhum jogador na partida contra o Paraná, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o pensamento no Flamengo está praticamente todo voltado para a Copa do Brasil. O clube carioca enfrenta o Cruzeiro na grande final da competição, no próximo dia 11, e o elenco só pensa no título e no retorno à Copa Libertadores da América de 2004. De acordo com Nelsinho, o Flamengo deve priorizar a Copa do Brasil porque ainda há tempo para uma recuperação no Brasileiro. Mas ele disse não ser necessário poupar jogadores contra o Paraná porque terá bastante tempo até o primeiro jogo com o Cruzeiro, no dia 11, para recuperar fisicamente os atletas. O volante Fabiano Eller, que jogou improvisado na zaga no empate com o Sport, na quarta-feira à noite, era o mais festejado no clube. Ele se recuperou da má atuação contra o Atlético-PR, pelo Brasileiro, e foi um dos melhores em campo na semifinal da Copa do Brasil. "O Nelsinho confiou em mim e pude fazer uma boa partida", afirmou o jogador, destacando que a jogada em que salvou um gol em cima da linha foi de "extrema felicidade".