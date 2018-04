Flamengo vai a Florianópolis para obter a primeira vitória no Brasileirão O Flamengo ainda não mostrou a que veio no Campeonato Brasileiro. Em duas partidas, obteve uma derrota e um empate e terá mais uma chance de recuperação, desta vez diante do Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 16 horas deste domingo. A necessidade de uma vitória é grande, já que mais um resultado negativo pode, inclusive, levar o time para a zona de rebaixamento.