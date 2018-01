Flamengo vai ao STF contra a CPI O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, e o presidente do Conselho de Administração do clube, José Peixoto Guimarães, entraram nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido de habeas corpus preventivo. A intenção dos dirigentes, segundo informa o próprio STF em seu site oficial, é assegurar o direito de não serem presos no caso de se recusarem a responder algumas perguntas na CPI do Futebol. Os advogados dos dirigentes do Flamengo dizem que a CPI passou a investigar "indiscriminadamente" as contas da diretoria do clube e que seus clientes não podem ser obrigados a violar os segredos de uma entidade privada. Segundo os advogados, se a CPI continuar com esse procedimento, não vai demorar para os senadores quererem saber o ?segredo do xarope da Coca-Cola e a fórmula do Viagra".