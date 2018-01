Flamengo vai buscar reforços na África Em crise financeira e para fugir dos grandes mercados, o Flamengo resolveu recorrer a uma solução mais simples para reforçar a equipe na temporada de 2004. Fechou um acordo de intercâmbio com jogadores de Serra Leoa, país africano que ocupa a 143ª posição no ranking da Fifa e que nas Eliminatórias do Mundial de 2006 perdeu quatro vezes para equipes como Sudão e Libéria, também sem nenhuma expressão no futebol. O diretor-técnico Júnior confirmou o intercâmbio e já anunciou o primeiro contemplado. Trata-se do atacante Alusph Brewah, de 20 anos, convocado para as seleções Sub-17 e Sub-20 de Serra Leoa e que atuou em 2002 pelo Royal Charleroi, o lanterninha do Campeonato Belga. Brewah vai participar dos treinos dirigidos por Abel Braga nesse início de janeiro, visando à disputa do Campeonato Carioca, cujo início está previsto para o dia 24. Na ficha de Brewah, à disposição no Flamengo, consta que ele é um atleta de alta velocidade, com a excelente marca de 10,2 segundos para corridas de 100 metros, tem 1.76 de altura e pesa 77 quilos. Romário - O atacante do Fluminense esteve nesta segunda-feira na sede do Flamengo e acertou com o presidente do clube, Hélio Ferraz, uma forma de receber o dinheiro da dívida que chega a R$ 15 milhões. O Flamengo se compromete a depositar mensalmente, durante 12 anos, a quantia de R$ 108 mil na conta de Romário. Essa cifra atingiria R$ 15,5 milhões, ao final do compromisso.