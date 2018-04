Flamengo vai entrar com tranqüilidade para jogo nos Aflitos

O Flamengo encara o Náutico neste domingo no Estádio dos Aflitos, e a tranqüilidade será a tônica da equipe, que já está classificada para a Libertadores do ano que vem, mas ainda precisa de um empate para garantir a terceira posição no Campeonato Brasileiro e a vaga direta na fase de grupos da competição - o quarto colocado precisa disputar uma seletiva. Na Gávea ninguém parece muito ansioso pelo jogo: o momento é de celebrar a conquista e a boa temporada do clube, que, antes da boa campanha de recuperação no Brasileiro, foi campeão carioca. "Foi o melhor ano da minha carreira. Será uma prazer enorme disputar a Libertadores mais uma vez pelo Flamengo", comemora o lateral-direito Leonardo Moura, candidato a melhor da posição na premiação que a CBF entregará no dia 3 de dezembro. "Fico muito feliz com esse reconhecimento. Os prêmios são fruto do trabalho em campo." O vice-presidente de Futebol, Kleber Leite, se reuniu nesta quarta com o técnico Joel Santana para discutir a renovação de seu contrato. Os dirigentes rubro-negros não ficaram satisfeitos com o ultimato que o treinador lhes deu, ao dizer que o acerto precisava ser feito até o dia 10 de dezembro pois recebeu propostas de clubes europeus. A atitude é vista como uma forma de aumentar seu valor de mercado. Kleber, no entanto, não tem interesse em arrastar as negociações, uma vez que as contratações para 2008 deverão ser sancionadas pelo técnico. "Serão reforços pontuais e precisamos do aval do treinador. Queremos que seja o Joel", diz o dirigente rubro-negro. O Flamengo estendeu o contrato de empréstimo do volante argentino Colace, junto ao Estudiantes, até julho do ano que vem. O jogador viajou à Argentina para renovar seu visto de trabalho no Brasil. Como Jaílton está suspenso, Colace, que foi muito pouco utilizado, poderá começar como titular contra o Náutico.