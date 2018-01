Flamengo vai escalar Petkovic O técnico do Flamengo, Zagallo, pode escalar o meia Petkovic para a partida contra o Friburguense, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no próximo sábado. A diretoria do clube informou que o jogador não está suspenso, pois somente foi punido com dois cartões amarelos nesta fase, e não três, como foi divulgado. A confusão sobre a punição de Petkovic ocorreu porque ele recebeu um cartão amarelo no primeiro turno. Pelo regulamento do Carioca, os cartões recebidos na primeira fase da competição não são cumulativos para a segunda.