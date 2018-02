Flamengo vai fazer retiro em São Paulo Após a tentativa frustrada de contratar o técnico Tite para substituir Andrade no Flamengo, a próxima medida do novo conselho de futebol rubro-negro, formado pelos ex-presidentes Kléber Leite e Hélio Ferraz, pode ser a de tirar o time do Rio. O objetivo seria o de aliviar a pressão sobre o grupo, que está na zona de rebaixamento da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro - na 20ª colocação, com 34 pontos. E foi o próprio Andrade quem deu a dica de que o time está de malas prontas para sair do Rio. O destino deve ser uma cidade do interior de São Paulo. A fuga ocorreria após o confronto contra o Juventude, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira, já que o Flamengo terá cinco dias de descanso até o próximo compromisso contra o Coritiba, no dia 31, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. ?O importante agora é manter o grupo unido, dentro ou fora do Rio, para termos mais tempo para trabalhar e conversar?, disse Andrade. ?Ainda há nove jogos pela frente e temos que levantar a cabeça, não adianta ficarmos lamentando. Só quem pode mudar esta situação somos nós?.